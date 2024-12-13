Jennifer Lopez mutfağa girdi!

Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde en şık haliyle mutfağa girdi. 55 yaşındaki Lopez, derin göğüs ve sırt dekoltesine sahip elbisesiyle dışarı çıkmadan önce verdiği pozlarını sosyal medya hesabında yayımladı. Ünlü şarkıcı ve oyuncu daha sonra, siyah parıltılı elbisesi, saçı ve makyajıyla hazırlanmış halde mutfakta yemek pişirme görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Yemek pişirme pozlarına, "Dışarı çıkmanın en sevdiğim kısmı, eve dönüşte gece yarısı atıştırmalıkları" diye not düştü. Lopez'in mutfakta tavada bir şey pişirdiğini gösteren fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı.