Gisele Bündchen sakatlandı

Eski Victoria's Secret meleği Gisele Bündchen ayağında medikal botla ve koltuk değneği kullanırken görüldü. 46 yaşındaki Brezilyalı model, Miami Beach'te sağ ayağından sakanlanmış halde görüntülendiğinde, basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Bündchen'in egzersiz esnasında bir sakatlık geçirdiği tahmin edildi. Ünlü model, formunu korumak için uyguladığı düzenli ve bilinçli egzersiz rutinlerinden her zaman bahsediyor. Geçen ay verdiği röportajda, "Her gün spor yapıyorum çünkü benim için spor yapmak, yapmam gereken bir şey değil, yapmaktan zevk aldığım bir şey" diyen Bündchen, "Sörf yapıyor olmam, kızımla voleybol oynuyor olmam ya da kürek sörfü yapıyor olmam fark etmez. Ne olursa olsun, bunun bir 'varoluş anı' olduğunu hissediyorum" ifadesini kullanmıştı. Süper model, Şubat 2025'te jiu jitsu eğitmeni sevgilisi Joaquim Valente'den ilk, kendisinin ise üçüncü çocuğunu dünyaya getirmişti. Çift daha sonra geçen yılın aralık ayında aile arasında samimi bir törenle evlenmişti.