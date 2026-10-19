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Melekler podyuma çıktı

Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Victoria's Secret Fashion Show 2026, bu yıl ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen görkemli bir organizasyonla modaseverlerin karşısına çıktı.

Giriş: 19 Ekim 2026, Pazartesi 09:32
Melekler podyuma çıktı
KYLE JENNER
GIGI HADID
ALESSANDRA AMBROSIO
ADRIANA LIMA
ADRIANA LIMA
IRINA SHAYK
IRINA SHAYK
ROSIE HUNTINTONG
CANDICE SWANEPOEL 
BARBARA PALVIN 
Melekler podyuma çıktı
KYLE JENNER
GIGI HADID
ALESSANDRA AMBROSIO
ADRIANA LIMA
ADRIANA LIMA
IRINA SHAYK
IRINA SHAYK
ROSIE HUNTINTONG
CANDICE SWANEPOEL 
BARBARA PALVIN 

Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Victoria’s Secret Fashion Show 2026, bu yıl ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen görkemli bir organizasyonla modaseverlerin karşısına çıktı. Hem podyumdaki ünlü yüzler hem de müzik dünyasından katılan konuklar geceye damga vurdu. Markanın ikonik "Melek" kadrosunun yanı sıra podyumda fırtına estiren dünyaca ünlü modeller büyük ilgi gördü. Gigi Hadid, Alex Consani, Precious Lee, Adriana Lima, Anok Yai ve Candice Swanepoel gibi podyumun aranan isimleri etkinlikte yer aldı. Geceye damgasını vuran anlardan biri ise ünlü model Barbara Palvin’in katılımı oldu. Palvin’in, doğumundan sadece altı hafta sonra podyumdaki yerini alması büyük hayranlık uyandırdı ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Moda ve eğlencenin bir arada olduğu gecede sadece kıyafetler değil, canlı müzik performansları da adeta bir yıldızlar geçidi yaşattı. Katseye, Tate McRae, Megan Maroney ve Megan Thee Stallion seslendirdikleri şarkılarla ve performanslarıyla geceye renk kattı. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran 2026 defilesinden geriye, birbirinden şık kareler ve unutulmaz anlar kaldı.

Melekler podyuma çıktı
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