'Amber Heard' maraton koştu

Amber Heard, eski eşi Johnny Depp ile yaşadığı olaylı davanın ardından ABD'yi terk ederek İspanya'ya yerleşerek sakin bir aile hayatı sürdürmeye başladı. 40 yaşındaki Amerikalı oyuncu, bir zamanlar Hollywood'un en çok aranan yıldızlarından biriydi, ancak son yıllarda Los Angeles'ın telaşlı ve hareketli hayatını Madrid'in daha sakin sokaklarıyla değiştirdi. Heard, Madrid'deki gözlerden uzak yaşamından yaptığı yeni bir paylaşımda, ilk yarı maratonunu tamamladığını açıkladı. 21 kilometrelik yarışı tamamlamasının ardından çektiği fotoğrafları Instagram'da paylaşan Heard, her zamankinden daha mutlu görünüyordu. Nisan 2021'de Heard, kızı Oonagh'ın doğumunu duyurarak hayranlarını şaşırtmıştı. Oyuncunun taşıyıcı anne aracılığıyla çocuk sahibi olduğu öğrenilmişti.