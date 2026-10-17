Beckham’dan New York’ta davet...

Moda dünyasının ikonik ismi Victoria Beckham, yeni kırmızı ruj serisini kutlamak üzere eşi David Beckham ile birlikte katıldığı New York'taki mağaza açılışında adeta büyüledi. 52 yaşındaki başarılı tasarımcı, kendi markasına ait özel dikim kırmızı saten elbisesiyle gecenin yıldızı oldu. New York’un gözde caddelerinden Mercer Street’teki yeni mağazasının açılışını kutlayan Victoria Beckham, "Pinot" ve "House Red" gibi tonları içeren yeni ruj koleksiyonuna göz kırpan kıstırılmış saten tuvaletiyle dikkatleri üzerine çekti. Göz alıcı tarzını yumuşak tonlardaki zarif burunu açık (peep-toe) katırlar ile tamamlayan ünlü yıldızın, fit kolları ve kusursuz makyajı da en çok konuşulan detaylar arasındaydı. Saçlarını su dalgası modelinde açık bırakmayı tercih eden Beckham, doğal ve zarif görünümüyle tam not aldı. Çiftin katıldığı bu özel gecede, moda ve sanat dünyasından pek çok ünlü isim de yer aldı. Anna Wintour, Eva Longoria, "Friends" dizisinin yıldızı David Schwimmer ve yapımcı Andy Cohen gibi tanınmış simalar Beckham çiftine eşlik etti. Sosyal medya hesabından geceden kareler paylaşan Victoria Beckham, "New York’tan sevgilerle. Beni her zaman destekleyen tüm arkadaşlarıma ve aileme çok teşekkür ederim!" notunu düştü.