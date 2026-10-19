Academy Museum Gala'da görkemli gece...

Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Academy Museum Gala, dün gece Los Angeles’taki Academy Museum of Motion Pictures’ta düzenlenen törenle görkemli bir şekilde gerçekleşti. Film endüstrisinin önde gelen isimlerini bir araya getiren gece, aynı zamanda yaklaşan ödül sezonunun da gayriresmî başlangıcı sayılıyor. Bu yıl 6. kez kapılarını açan gecede, sinema sanatına sundukları benzersiz katkılarla iz bırakan isimler özel ödüllerle onurlandırıldı. Yıldızlar geçidine sahne olan kırmızı halı stiliyle dikkat çeken organizasyon, sinema severlerin ve moda dünyasının ilgi odağı oldu. Sosyal ve kültürel misyonuyla öne çıkan etkinlik, yalnızca yıldızları buluşturmakla kalmayıp önemli bir amaca da hizmet etti. Tören boyunca elde edilen tüm gelir; müzenin süreli ve kalıcı sergilerine, film mirasını koruma altına alan arşiv çalışmalarına ve geleceğin sinemacılarını yetiştiren eğitim programlarına kaynak olarak aktarılacak. Hem sinema tarihine saygı duruşunda bulunan hem de geleceğin projelerine zemin hazırlayan Academy Museum Gala, bu yıl da unutulmaz anlara imza atarak ödül sezonunun perdesini araladı.