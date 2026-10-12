Yeni yaşına sevdikleriyle girdi

Dünyaca ünlü süper model Bella Hadid,30. yaş gününü sevdikleriyle birlikte düzenlediği samimi ve özel bir organizasyonla kutladı. Sosyal medyaya yansıyan doğum günü karelerinde, güzel modelin yeni yaşını şık bir akşam yemeği sofrasında karşıladığı görüldü. Kutlamada dikkat çeken en tatlı detaylardan biri ise özel tasarım yemek tabakları oldu; masadaki tabakların üzerinde Bella Hadid’in çocukluk yıllarına ait nostaljik bir fotoğrafı yer aldı. Kırmızı çiçekler, mum ışıkları ve zevkle hazırlanmış masa düzeniyle sıcak bir atmosfer oluşturulurken, Bella Hadid’in 30. yaş pastasını üflerkenki mutluluğu gözlerden kaçmadı. Pastanın üzerinde yer alan red/kırmızı detaylar ve "30" rakamlı mumlar geceye renk kattı. Moda dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadid, bu özel miladını kalabalık partiler yerine daha samimi ve sıcak bir ortamda, en yakın dostları ve ailesiyle bir arada kutlamayı tercih etti.