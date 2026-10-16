Filipinler'de doğum günü...

Kim Kardashian, yeni yaşını tropikal bir cennette kutladı. Sosyal medya hesabından "Filipinler Doğum Günü Maceraları" notuyla art arda paylaşımlarda bulunan Kardashian, hem macera dolu anlarını hem de romantik atmosferdeki kutlama karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Kardashian, berrak deniz altında tüplü dalış (scuba diving) yaparken elleriyle kalp işareti yaptığı eğlenceli anları paylaştı. Gece sahile kurulan özel bir masada mumunu üfleyip dilek dileyen Kardashian'a, gökyüzünü aydınlatan havai fişek gösterisi eşlik etti. Kardashian’ın "Filipinler Doğum Günü Maceraları" notlu paylaşımı kısa sürede milyonlarca beğeni ve tebrik yorumu aldı