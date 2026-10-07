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Paris'te yıldızlar geçidi...

Paris Moda Haftası'nda Matthieu Blazy'nin Chanel 2027 İlkbahar/Yaz defilesini ön sıradan izleyen Nicole Kidman ve kızı Sunday Rose; Dua Lipa, Pedro Pascal ve Alexa Demie gibi ünlü isimlerle yıldızlar geçidinde buluştu.

Giriş: 07 Ekim 2026, Çarşamba 12:06
Paris'te yıldızlar geçidi...
ALEXA DEMIE, NICOLE KIDMAN, DUA LIPA, PEDRO PASCAL -   -  
NICOLE KIDMAN, SUNDAY ROSE
NICOLE KIDMAN, SUNDAY ROSE
NICOLE KIDMAN
DUA LIPA
DUA LIPA
ALEXA DEMIE, NICOLE KIDMAN, DUA LIPA, PEDRO PASCAL -   - -  
Paris'te yıldızlar geçidi...
ALEXA DEMIE, NICOLE KIDMAN, DUA LIPA, PEDRO PASCAL -   -  
NICOLE KIDMAN, SUNDAY ROSE
NICOLE KIDMAN, SUNDAY ROSE
NICOLE KIDMAN
DUA LIPA
DUA LIPA
ALEXA DEMIE, NICOLE KIDMAN, DUA LIPA, PEDRO PASCAL -   - -  

Paris Moda Haftası, moda dünyasının önde gelen isimlerini ve genç yetenekleri ağırlamaya devam ediyor. Hollywood ikonu Nicole Kidman’ın 15 yaşındaki kızı Sunday Rose Kidman Urban, 4 Ekim’de gerçekleşen Chanel defilesinde annesiyle birlikte ön sırada yer alarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Tasarımcı Matthieu Blazy’nin Chanel için hazırladığı ve uzun süredir büyük bir heyecanla beklenen 2027 İlkbahar/Yaz koleksiyonu, seçkin bir davetli topluluğuna sunuldu. Defilenin ön sırası adeta yıldızlar geçidine sahne oldu; Nicole Kidman ve kızı Sunday Rose’un yanı sıra Alexa Demie, Dua Lipa ve Pedro Pascal da yeni sezon tasarımlarını yan yana takip etti. Podyumdaki tasarımlar kadar ön sıradaki davetlilerin stili ve uyumu da moda haftasının en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

Paris Moda Haftası Chanel 2027 İlkbahar/Yaz
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