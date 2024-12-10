Jet Set

Beyonce, ailesiyle galada...

Beyonce ve Jay-Z'nin kızları Blue Ivy Carter, seslendirme kadrosuna katıldığı Mufasa: Aslan Kral filminin gala gecesinde ailesiyle birlikte poz verdi.

Giriş: 10 Aralık 2024 Salı
Beyonce, ailesiyle galada...

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'nin kızı Blue Ivy'nin sesi, pazartesi günü vizyona giren "Mufasa: Aslan Kral" filminin yeni fragmanında duyuldu. Yeni filmin sesleri arasında Carter ailesinin bir üyesi daha yer alacak. Beyoncé ve Jay-Z'nin kızı Blue Ivy, Kral Simba ve Kraliçe Nala'nın kızı Kiara'yı canlandırıyor. Dün gece yapılan görkemli galaya filmde yer alan 12 yaşındaki kızları Blue Ivy’le birlikte katılan ünlü şarkıcı Beyonce ve eşi Jay Z ailece basına poz verdiler. Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Blue Ivy kırmızı halıda boy gösterdi. Yeni film, ormanın kralını yeniden canlandırıyor ve yönetmen Jon Favreau'nun 2019 filminde karakterlerini seslendiren bazı yıldızları geri getiriyor; bunlar arasında Rafiki rolünde John Kani, Pumbaa rolünde Seth Rogen, Timon rolünde Billy Eichiner, Simba rolünde Donald Glover ve Beyonce Knowles yer alıyor. Blue Ivy'nin ilk film rolü olsa da daha önce annesinin canlı turnesinde dansçı olarak rol almıştı. Blue Ivy, Beyoncé ve Jay-Z'nin en büyük kızıdır. Çiftin ayrıca altı yaşındaki ikizleri Rumi ve Sir de var.

Blue Ivy Carter Beyonce Jay-Z

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