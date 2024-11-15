Jet Set

Beyonce, ders konusu oldu!

Grammy tarihine en çok adaylık kazanan sanatçı olarak geçen Beyonce'nin, sosyal ve politik konularda nasıl bir farkındalık yarattığı incelenerek Yale Üniversitesi'nde ders konusu olacak.

Giriş: 15 Kasım 2024 Cuma
Beyonce, ders konusu oldu!

Beyonce’nin, ABD’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından Yale Üniversitesi’nde ders olarak işleneceği bildirildi. ‘Beyonce Tarih Yazıyor’ adlı dersi, önümüzdeki yıldan itibaren müzik profesörü Daphne Brooks verecek. Yale Üniversitesi'nde Afro-Amerikan Çalışmaları Profesörü Daphne Brooks, 32 Grammy ödüllü Beyonce’nin repertuvarını öğrencilerin 'siyahi entelektüeller' hakkında bilgi edinmeleri için bir 'portal' olarak kullanmayı amaçladığını ifade ederek; “Bu derste Beyonce’nin entelektüel değişimine odaklanacağım” dedi. Beyonce'nin 11 adaylık ile tarihe geçtiği Grammy Ödülleri 2 Şubat 2025 Pazar günü sahiplerini bulacak. 'Cowboy Carter' albümüyle üst üste rekor kıran Beyonce, Grammy tarihine geçti. Bu yıl 11 adaylık elde eden şarkıcı, eşi Jay-Z'nin rekorunu kırarak Grammy'e en çok aday gösterilen isim (99 adaylık) oldu. Beyonce, bir yıl içinde 11 Grammy adaylığı kazanan tek kadın sanatçı oldu. Beyonce, aynı zamanda 32 ödülle Grammy tarihinin en çok ödül kazanan sanatçısı.


Yale Üniversitesi Beyonce

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