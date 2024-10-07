Ambrosio'dan plaj egzersizi!

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, Los Angeles'ta arkadaşlarıyla plaj voleybolu oynarken görüntülendi. 43 yaşındaki iki çocuk annesi model, hem eğlendi hem spor yaptı. Victoria's Secret meleği olarak ünlenen Alessandra Ambrosio, play voleybolu arasında lastikle bacak sıkılaştırma hareketi yaptı. Ünlü modele egzersiz esnasında bir arkadaşı da eşlik etti. Alessandra Ambrosio ve arkadaşı bacak sıkılaştırma hareketinin ardından başka hareketlerle de egzersize devam etti. Victoria's Secret defilelerinden emekli olduktan ve artık daha az podyuma çıkmaya başladıktan sonra Alessandra Ambrosio, zamanının çoğunu tatil yaparak geçiriyor.