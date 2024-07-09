Milyarder sevgilisiyle Ibiza'da tatilde...

Brezilyalı ünlü model Alessandra Ambrosio'nun sevgilisi Richard Lee'den ayrıldığı öğrenildi. Ünlü süper modelin çok geçmeden Alexander Smurfit ile yeni bir aşka yelken açtığı görüldü. 43 yaşındaki Alessandra Ambrosio, İrlandalı milyarder iş insanı Michael Smurfit'in 39 yaşındaki oğlu Alexander Smurfit ile birlikte haftasonunda Ibiza'da güneşin ve denizin tadını çıkarırken görüntülendi.Geçen yılın eylül ayında bir kaynak, Daily Mail Gazetesi'ne Alessandra Ambrosio ve Richard Lee'nin ilişkilerine ara verdiğini söylemişti. Alexander Smurfit, Monaco'da yaşayan bir iş insanı. Babası Michael Smurfit, 400 milyon dolarlık net servetiyle küresel ambalaj sektörünün önde gelen isimlerinden biri. Alessandra Ambrosio'nun 2018'de boşandığı Jamie Mazur'dan 15 yaşında Anja adında bir kızı ve 11 yaşında Noah adında bir oğlu bulunuyor.