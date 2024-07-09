Jet Set

Milyarder sevgilisiyle Ibiza'da tatilde...

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, İrlandalı milyarder Michael Smurfit'in iş insanı oğlu Alexander Smurfit ile Ibiza tatilinde görüntülendi.

Giriş: 09 Temmuz 2024 Salı
Milyarder sevgilisiyle Ibiza'da tatilde...

Brezilyalı ünlü model Alessandra Ambrosio'nun sevgilisi Richard Lee'den ayrıldığı öğrenildi. Ünlü süper modelin çok geçmeden Alexander Smurfit ile yeni bir aşka yelken açtığı görüldü. 43 yaşındaki Alessandra Ambrosio, İrlandalı milyarder iş insanı Michael Smurfit'in 39 yaşındaki oğlu Alexander Smurfit ile birlikte haftasonunda Ibiza'da güneşin ve denizin tadını çıkarırken görüntülendi.Geçen yılın eylül ayında bir kaynak, Daily Mail Gazetesi'ne Alessandra Ambrosio ve Richard Lee'nin ilişkilerine ara verdiğini söylemişti. Alexander Smurfit, Monaco'da yaşayan bir iş insanı. Babası Michael Smurfit, 400 milyon dolarlık net servetiyle küresel ambalaj sektörünün önde gelen isimlerinden biri. Alessandra Ambrosio'nun 2018'de boşandığı Jamie Mazur'dan 15 yaşında Anja adında bir kızı ve 11 yaşında Noah adında bir oğlu bulunuyor.

Michael Smurfit Alessandra Ambrosio İrlandalı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Özilhan yeni tarifini paylaştı

Yasemin Özilhan, takipçileri için yeniden mutfağa girerek özel bir içecek tarifi verdi.

Jet Set Milyarder sevgilisiyle Ibiza'da tatilde...

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, İrlandalı milyarder Michael Smurfit'in iş insanı oğlu Alexander Smurfit ile Ibiza tatilinde görüntülendi.
Güncel Yakın dostlar İtalya'da...

Şebnem Çapa, Bettina Machler ve Zeynep Çarmıklı İtalya'da birlikte tatil yaptılar.
Jet Set Margot Robbie anne oluyor

2023 yılının en çok kazanan filmi Barbie'nin başrol oyuncusu Margot Robbie, hamile olduğunu açıkladı.

Tatil Garihler'in deniz keyfi...

Bodrum'da tatil yapan Alarko Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, eşi Roksi Garih'le iskelede güneşlendi.
Tatil Deniz tutkunları teknede güneşlendi

Deniz tutkunu Ayşegül Dinçkök, yakın arkadaşı Milli sporcu Şahika Ercümen'le denize girdikten sonra lüks teknede sohbet edip güneşlendi.

Tatil Bodrum tatilcileri...

İş dünyasından Mehmet Germiyanlıgil, genç iş insanı Murat Gezer ve Özlem Cankurtaran Bodrum'da deniz ve güneşin keyfini çıkardılar.

Güncel Koç'tan eğlenceli paylaşım

Caroline Koç, yakın dostu oyuncu Zerrin Tekindor ile bir araya gelerek Tekindor'un tek kişilik gösterisini başlattı.
Güncel İkizlere sürpriz kutlama...

Derin Mermerci ikiz kızları Lal ve Mila'nın 9. yaş günlerini kutladı.
Jet Set "Başladığımız yerden devam"

David Beckham ve Victoria Beckham çifti 25'inci evlilik yıl dönümlerini dikkatleri üzerilerine çekecek şekilde kutladı.
Tatil Bodrum'da tekne tatili...

Lüks bir teknede ailece tatil yapmaya devam eden Aslışah Alkoçlar Demirağ ve Kaan Demirağ çiftine dedeleri Selim Soydan'da eşlik etti.
Güncel Kylie Minogue'un şarkılarıyla eğlendiler...

Bir otelin kuruluşunun 10'uncu yıl partisinde konser vermek için Bodrum'a gelen Kylie Minogue'u iş ve cemiyet hayatından çok sayıda tanınmış isim dinledi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.