Jet Set

Kylie Minogue, Bodrum'da...

Grammy ödüllü Avustralyalı şarkıcı ve oyuncu Kylie Minogue, bir otelin kuruluşunun 10'uncu yıl partisinde konser vermek için Bodrum'a geldi.

Giriş: 05 Temmuz 2024 Cuma
Kylie Minogue, Bodrum'da...

Time'ın 2024'te 'dünyanın en etkili insanlarınan biri' olarak adlandırdığı; 2 Grammy Ödülü, 4 Brit Ödülü ve 18 ARIA Müzik Ödülü bulunan şarkıcı Kylie Minogue, Türkiye'ye geldi. Kylie Minogue, bir otelin kuruluşunun 10'uncu yıl partisinde konser vermek için Bodrum'a geldi. 56 yaşındaki Kylie Minogue, Bodrum'a özel bir uçakla ulaştı. Sportif tarzıyla dikkat çeken Avustralyalı şarkıcının, yeşil renkli bir şapka takıp, kot pantolon ve siyah bir tişört giydiği görüldü. Keyifli halleriyle dikkat çeken Kylie Minogue, Milas Havalimanı'ndan çıkarken etrafa gülücükler saçtı.

Hakan YAĞCI

Kylie Minogue Grammy BODRUM

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