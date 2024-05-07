Jet Set

Modanın Oscar'larında şıklık yarışı!

Bu yıl "Zamanın Bahçesi" temasıyla düzenlenen Met Gala davetlilerleriyle yine çok konuşuldu.

Giriş: 07 Mayıs 2024 Salı
Modanın Oscar'larında şıklık yarışı!

Her sene Mayıs ayının ilk pazartesi günü gerçekleşen, dünyaca ünlü isimlerin bir yıl boyunca özenle hazırladığı o gece geldi! 2024 Met Gala, tüm ihtişamıyla gerçekleşti. Met Gala 2024 kırmızı halısıyla yine adından söz ettirdi. Moda dünyasının en büyük gecesinde her sene olduğu gibi bu sene de Kylie Jenner, Jennifer Lopez ve Zendaya gibi isimler dikkat çekti. Bu yıl 2024 Met Gala için belirlenen kıyafet kuralı "Zamanın Bahçesi"ydi. Jennifer Lopez, Bu yılki etkinliğin eşbaşkanlığını yapan 54 yaşındaki şarkıcı ve aktris, ışıltılı, transparan mücevherlerle dolu kıyafetiyle merdivenlerde fırtına gibi poz verdi. Yeni tema J.G. Ballard'ın 1962 tarihli aynı adlı kısa öyküsünden esinlendi. Gümüş renkli korse elbise ve şeffaf çiçek desenli uzun etekten oluşan gümüş rengi bir elbise giyen 43 yaşındaki Kim Kardashian, yine kıvrımlı hatlarını sergilemeden bir geceden ayrılmak istemedi. İşte diğer dünyaca ünlü isimlerin Met Gala tercihleri...

MET Gala Zamanın Bahçesi Moda

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Bu yıl "Zamanın Bahçesi" temasıyla düzenlenen Met Gala davetlilerleriyle yine çok konuşuldu.
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