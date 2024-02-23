Jet Set

Beyonce tarihe adını yazdırdı!

Beyonce, Super Bowl akşamı duyurduğu "Texas Hold 'Em" şarkısıyla Billboard'un country şarkıları listesinde zirveye yerleşen ilk siyahi kadın oldu

Giriş: 23 Şubat 2024 Cuma
Beyonce tarihe adını yazdırdı!

Grammy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce ilklere imza atmaya devam ediyor. Beyonce'nin yeni şarkısı; "Texas Hold 'Em" müzik listesinde zirveye yerleşti. Şarkıcının listelerde ilk sıraya yerleşmesi aslında çok şaşırtıcı bir gelişme değil. Şaşırtıcı olan ise Beyonce'nin zirveye yerleştiği o liste. Beyonce, müzik tarihinde Billboard'un country müzik listesinde birinci sıraya yerleşen ilk siyahi şarkıcı oldu. Bu başarıyı kadın olarak ise ilk kez Taylor Swift, 2021'de elde etmişti. Beyonce, böylelikle bu kategoride birinci sırayı elde eden ilk siyahi şarkıcı olmasının yanı sıra bu başarıyı elde eden ikinci kadın şarkıcı olma ünvanına da ulaştı. Şarkı yayınlandıktan sonraki dört günlük süre içinde ABD'de 19 milyon 200 bin kez dinlendi. Beyonce'nin bir diğer country şarkısı '16 Carriages' ise Billboard listesinde 9'uncu sıraya yerleşti. Beyonce, County ve R&B / Hip-Hop listelerinde aynı anda zirveye yerleşen ilk kadın oldu. Daha önce erkek şarkıcılar arasında bunu; Morgan Wallen, Justin Bieber, Billy Ray Cyrus ve Ray Charles başarmıştı.

Texas Hold Em Beyonce

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