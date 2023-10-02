Paris'te moda rüzgarı...

2023 İlkbahar-Yaz koleksiyonlarının sergilendiği Paris Moda Haftası renkli görüntülere sahne oldu. Moda dünyasının kalbinin attığı başkentlerden biri olan Paris’te podyuma çıkan defilelerde yeni sezona dair oldukça cesur detaylar ve elegan görünümleriyle büyüleyen tasarımlar vardı. Ünlü model Kendall Jenner şık tasarımları cesurca üzerinde taşıdı. Podyumda görücüye çıkan koleksiyonlar arasında birbirinden şık modeller göze çarptı. Özel tasarımcıların yeni kreasyonlarını sergilediği defilelere, modasever hanımlar büyük ilgi gösterdi.