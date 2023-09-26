Naomi Campbell'dan itiraf!

Naomi Campbell, podyumlarda fırtına gibi estiği 1990'lı yıllarda uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmek zorunda kaldığını açıkladı. Konuyla alakalı konulan ünlü model, kariyerinin en parlak döneminde travmalarla başa çıkmaya çalışırken uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu söyledi. Naomi Campbell, çocukluk travmalarının ve yakın arkadaşı modacı Gianni Versace’nin öldürülmesinin acısıyla mücadele etmek için de uyuşturucu kullanmaya başladığını anlattı. Naomi Campbell, "Neredeyse kendimi öldürüyordum" şeklinde konuştu. 'The Super Models' isimli belgesel programında konuşan ve yaşadıklarının acısını daha da artırdığını kaydeden Naomi Campbell, "Bunun yaralarımı iyileştireceğini düşündüm ama öyle olmadı" dedi. Öte yandan Naomi Campbell, daha önce çocukluğunda ailesinden uzak ve akrabalarının yanında büyümenin ruhunda derin yaralar açtığını dile getirmişti.