Jet Set

Naomi Campbell'dan itiraf!

Naomi Campbell, kariyerinin en parlak döneminde travmalarla başa çıkmaya çalışırken uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu açıkladı. Ünlü model, "Neredeyse kendimi öldürüyordum" dedi

Giriş: 26 Eylül 2023 Salı
Naomi Campbell'dan itiraf!

Naomi Campbell, podyumlarda fırtına gibi estiği 1990'lı yıllarda uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmek zorunda kaldığını açıkladı. Konuyla alakalı konulan ünlü model, kariyerinin en parlak döneminde travmalarla başa çıkmaya çalışırken uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu söyledi. Naomi Campbell, çocukluk travmalarının ve yakın arkadaşı modacı Gianni Versace’nin öldürülmesinin acısıyla mücadele etmek için de uyuşturucu kullanmaya başladığını anlattı. Naomi Campbell, "Neredeyse kendimi öldürüyordum" şeklinde konuştu. 'The Super Models' isimli belgesel programında konuşan ve yaşadıklarının acısını daha da artırdığını kaydeden Naomi Campbell, "Bunun yaralarımı iyileştireceğini düşündüm ama öyle olmadı" dedi. Öte yandan Naomi Campbell, daha önce çocukluğunda ailesinden uzak ve akrabalarının yanında büyümenin ruhunda derin yaralar açtığını dile getirmişti.

Naomi Campbell travmal alkol bağımlısı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler 33. Caz Festivali başladı

33. Akbank Caz Festivali, Al Di Meola'nın sahne aldığı özel davetle başladı.

Caddeler Rotaları Bebek...

Bebek'te yürüyüş yapan iş insanı Murat Özyeğin ve Esra Civelek güzel havanın keyfini caddede çıkardı.
Magazin Hattı “Hayal Perdesi” etkinliği...

Sanatçı Ahmet Rüstem Ekici, “Hayal Perdesi” adlı deneyimin konuşulduğu bir sanat etkinliği düzenledi.
Jet Set Naomi Campbell'dan itiraf!

Naomi Campbell, kariyerinin en parlak döneminde travmalarla başa çıkmaya çalışırken uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu açıkladı. Ünlü model, "Neredeyse kendimi öldürüyordum" dedi
Güncel Kamerler'in mutlu günü!

Genç iş insanı Atasay Kamer, önceki akşam nişanlısı Chiara de Rocchi ile muhteşem bir törenle dünyaevine girdi.

Magazin Hattı Özel etkinlik...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları niş parfümleri özel etkinlikte denedi...
Güncel Barut'a eğlenceli kutlama...

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut yeni yaşını ailesiyle bir arada kutladı.
Güncel 'Friends' temalı doğum günü...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko, sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile birlikte gittiği doğum günü partisinde kılık değiştirdi.
Güncel Yakın dostlar tatilde...

Feryal Gülman yakın dostu Neşe Gönül ile İtalya'da buluştu.
Güncel New York'ta "Dünyaya Yön Veren Kadınlar" etkinliği...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, cemiyet hayatının tanınmış iş insanlarıyla Türkiye İş Kadınları Derneği'nin "Dünyaya Yön Veren Kadınlar" etkinliğinde bir araya geldi.
Güncel Özilhan'dan sonbahar modası...

Stiliyle dikkat çeken isimlerin başında yer alan Yasemin Özilhan, deri ceketli tarzıyla sonbahar tercihlerini gösterdi.
Jet Set Bebekleriyle poz verdiler

Rapçi ASAP Rocky ile ikinci bebeklerini kucaklarına alan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, çocuklarıyla ilk kez poz verdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.