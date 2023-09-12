Chris Evans ile Alba Baptista evlendi!

Chris Evans-Alba Baptista çifti, birlikteliklerini ocak ayında ilan etmişti. İkilinin ilişkilerinin gün geçtikçe ciddileştiği konuşuluyordu. Aşıklardan müjdeli haber geldi. Evans'ın sevgilisi Baptista ile nikah masasına oturduğu ortaya çıktı. Ünlü çift, Boston'daki evlerinde evlendi. Evde gerçekleşen törende her detayın gizli tutulduğu ve sadece çok az konuğun davet edildiği öğrenildi. Çifte yakın bir kaynak, yıldızlarla dolu davetli listesinde Robert Downey Jr, Chris Hemsworth ve Jeremy Renner gibi ünlü isimlerin yer aldığını belirtti. 'People'da yer alan detaya göre; bu sade tören için sıkı güvenlik önlemleri alındı. Davetlilerin törenden önce bir gizlilik sözleşmesi imzaladığı konuşulurken, çiftin törende davetlilerin telefon kullanmasına izin vermediği ve herkesin cep telefonlarının nikahtan önce toplandığı öne sürüldü. Sessiz sedasız dünyaevine giren ikilinin bu güvenlik önlemleriyle düğün fotoğraflarının basına sızmasının önüne geçmek istediği öğrenildi.