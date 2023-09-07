"Kızım babasıyla iken çalışabiliyorum"

Bir dönemin gözde çiftleri arasında yer alan Gigi Hadid ile Zayn Malik, altı yıllık birlikteliklerini 2021'de sonlandırmıştı. İngiliz şarkıcının, Hadid'in annesi Yolanda Hadid’i kolundan tutup sarsarak tartakladığı ve Zayn Malik'in Hadid'e ağza alınmayacak küfürler ettiği ileri sürülmüştü. Yaşananların ardından Yolanda Hadid, Zayn Malik'ten şikayetçi olmuş ve ünlü şarkıcı, uzaklaştırma ve öfke kursuna gitme cezası almıştı. Yaşanan olaydan ötürü ilişkileri sonlanan ikilinin Khai adında bir kızı bulunuyor. 28 yaşındaki model Gigi Hadid, Porter Dergisi'nde Zayn Malik ile nasıl ebeveynlik yaptıklarına dair samimi açıklamalarda bulundu. Gigi Hadid, "Eğer bir ebeveynseniz daha mantıklı kararlar vermelisiniz çünkü şimdi gerçekten de eskiden sahip olduğum zamanın yarısına sahibim. Kızım babasıyla birlikte olduğu zamanlarda çalışabiliyorum. Çünkü sahip olduğum zaman bu kadar. Bu nedenle seçtiğim işler gerçekten tatmin edici olmalı" dedi. Zayn Malik, Alex Cooper ile birlikte katıldığı Call Her Daddy adlı podcast yayınında Yolanda Hadid ile yaşadığı kavga hakkında ilk kez konuşmuştu. Yaşananları aile meselesi olarak tanımlayan Malik, "Bu konuda bence tam da olması gerektiği gibi davrandım. İnsanlar internet ortamında konuşuyorsa ben buna dahil olmam. Benim için en değerli şey zaman ve ben bunu kendimi savunmaya harcamak istemiyorum" dedi.