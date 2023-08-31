Justin Bieber'a hayranlarından tepki!

2018'den bu yana Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile evli olan model Hailey Bieber New York'ta bir davete katıldı. Hailey Bieber, davette giydiği kırmızı renkli straplez mini elbisesi, aynı renk çantası ve topuklu ayakkabısıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Bieber, şıklığıyla göz doldururken eşi Justin Bieber'ın özensiz görüntüsü çok konuşuldu. Eşi için bir hayli önemli davete Justin Bieber'ın penye şortu, kapüşonlu sweatshirt'ü, kafasındaki beyzbol şapkası ve ayağındaki sarı plastik terliği ise tartışma konusu oldu. Justin Bieber'a hayranlarından "Eşinin yanında utanmıyor musun?" yorumları yağdı. Ünlü şarkıcının sürekli Hailey Bieber'dan hep birkaç adım geride yürümesi de dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan daha önce ailesinin geleceği hakkında konuşan Hailey Bieber, çocuk isteyip, istemedikleri sorusunu da cevaplamıştı. "Gerçekten bu konuda her zaman ağlıyorum" diyen Hailey Bieber, "Çocuğum olmasını çok istiyorum ama korkuyorum. İnsanların kocam veya arkadaşlarım hakkında bir şeyler söylemesi yeterli. Bir çocuk hakkında konuşan insanlarla yüzleşmek zorunda kalacağımı hayal bile edemiyorum" ifadelerini kullanarak, endişelerini dile getirmişti.