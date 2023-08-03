Jet Set

Zendaya, Cloud'a veda etti...

Ünlü oyuncu Zendaya, evinde ölü bulunan 'Euphoria' dizisindeki rol arkadaşı Angus Cloud için duygusal bir mesaj paylaştı

Giriş: 03 Ağustos 2023 Perşembe
Zendaya, Cloud'a veda etti...

'Euphoria' dizisinde canlandırdığı 'Fezco' rolüyle tanınan 25 yaşındaki oyuncu Angus Cloud, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki evinde ölü bulundu. Genç yıldızın ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün inanılmaz bir insana veda etmenin derin bir üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir sanatçı, bir arkadaş, bir kardeş ve bir oğul olarak Angus, pek çok açıdan hepimiz için özeldi. Geçen hafta babasını defnetti ve bu kayıpla yoğun bir şekilde mücadele etti. Elimizdeki tek teselli, Angus'un artık en iyi arkadaşı olan babasıyla yeniden bir araya geldiğini bilmek" denildi. Dünyaca ünlü oyuncu Zendaya da 'Euphoria' dizisindeki rol arkadaşı için Instagram hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Zendaya, "Angus’un sonsuz güzelliğini anlatmaya kelimeler yetmez. Onu bu hayatta tanıma, 'kardeşim' deme, sıcak gözlerini görme, parlak gülümsemesini ve bulaşıcı gülüşünü görüp duyma şansım olduğu için çok minnettarım. İnsanların sevdikleri kişilerden bahsederken bu ifadeyi kullandıklarını biliyorum; 'girdikleri her odayı aydınlatabilirler.' Bunu yapmakta en iyisiydi. Onu bu şekilde hatırlamak istiyorum. Etrafındakilere her zaman yaydığı sınırsız ışık, sevgi ve neşe için yaşamın her anının kıymetini bileceğim. Kalbim şu anda annesi ve ailesiyle birlikte, bu süreçte lütfen nazik olun, yas herkes için farklı görünür" dedi.

Zendaya Angus Cloud Euphoria

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