Jet Set

Ed Westwick ailesiyle Bodrum'da...

Ed Westwick, kendisi gibi oyuncu eşi Amy Louise Jackson ve oğluyla birlikte tatil için Bodrum'u tercih etti.

Giriş: 13 Temmuz 2023 Perşembe
Ed Westwick ailesiyle Bodrum'da...

'Dark Game', 'Romeo & Juliet', 'Enemy Lines', 'Last Fight' gibi filmlerde rol alan İngiliz oyuncu, Türkiye'ye geldi. Ed Westwick, kendisi gibi oyuncu eşi Amy Louise Jackson ve oğluyla birlikte tatil için Bodrum'u seçti. Ed Westwick, kiraladığı yatla Cennet Koyu'na demirledi. Amy Louise Jackson, 2009'da dünya gençler güzellik yarışması olan Miss Teen World'de birinci olduktan sonra 15 yaşında modelliğe başladı. 2010'da başladığı oyunculuk kariyerinde bugüne kadar 16 filmde rol aldı. Amy Louise Jackson, 13,5 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından Bodrum'un güzelliklerini paylaştı. Jackson, Bodrum manzarasını da yayınladı. Çift, Cennet Koyu'ndaki zamanlarını teknede geçirmeyi tercih etti. Ed Westwick, bir süre sonra Cennet Koyu'ndan ayrılarak Bodrum'un diğer koylarını keşfe çıktı.

Eren GÜREL

Amy Louise Jackson Ed Westwick BODRUM

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