Jet Set

76. Cannes Film Festivali başladı!

Bu yıl 76'ıncısı düzenlenen Cannes Film Festivali, yıldızlarla dolu, gösterişli bir kırmızı halı geçidi ile başladı.

Giriş: 17 Mayıs 2023 Çarşamba
76. Cannes Film Festivali başladı!

Dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali, bu yıl 76'ıncı kez başladı. Açılış töreni Fransız ve Cezayirli yönetmen Maiwenn Le Besco’nun “Jeanne du Barry” filmiyle yapılan festival, 27 Mayıs’a kadar devam edecek. Bu yıl, İsveçli yönetmen Ruben Östlund’un jüri başkanlığını yürüttüğü festivalin 9 jüri üyesi bulunuyor. Nuri Bilge Ceylan’ın filmi “Kuru Otlar Üstüne”, Altın Palmiye için yarışan 21 filmin arasında yer alıyor. Açılış seremonisine katılan Johnny Depp arkadaşları kırmızı halıdaydı. Sinema dünyasının ünlü simaları da kırmızı halıda şıklıklarıyla göz kamaştırdılar.


Cannes Film Festivali

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