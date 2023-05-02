Jet Set

MET Gala'da şıklık yarışı...

Moda dünyasının en önemli gecelerinden biri Met Gala, âdeta yıldız yağmuru eşliğinde gerçekleşti.

Giriş: 02 Mayıs 2023 Salı
MET Gala'da şıklık yarışı...

Met Gala bu yıl da birbirinden renkli ve eğlenceli görüntülere ev sahipliği yaptı. Metropolitan Museum of Art için bir bağış toplama etkinliği olan Met Gala, her yıl genç kreatifleri ve moda dünyasının birbirinden başarılı ismini ağırlıyor. Bu yıl da gerçekleşn etkinliğin teması ise Karl Lagerfeld’e saygı duruşu niteliğindeydi. Bu yıl en çok dikkat çeken isimler arasında hiç şüphesiz Rihanna, seçtiği kostümle Vogue’un Çin editörü Margaret Zhang ile pişti olan Olivia Wilde, Lagerfeld’in tüm mirasını bıraktığı kedisinin kılığına giren Jared Leto vardı.

MET Gala Moda şık tasarım

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