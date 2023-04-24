Jet Set

"Eşim dünyadaki en muhteşem kadın"

Ben Affleck, katıldığı programda eşi Jennifer Lopez'e övgüler yağdırdı. Ünlü oyuncu, "O dünyadaki en muhteşem kadın ve inanılmaz görünüyor" şeklinde konuştu

Giriş: 24 Nisan 2023 Pazartesi
"Eşim dünyadaki en muhteşem kadın"

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 21 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve aşklarını 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikah masasına taşımıştı. Mutlu birliktelikleri süren çiftten Affleck, oyuncu Drew Barrymore'un programına konuk oldu. Barrymore, Ben Affleck'e eşi Jennifer Lopez hakkındaki fikirlerini sordu. Barrymore, Affleck'e, 53 yaşındaki iki çocuk annesi olan eşinin aradan geçen yıllara nasıl direndiğini, yani fiziğini nasıl koruduğunu sordu. Affleck de, "Sizi üzecek bir şey söyleyeyim; Jennifer, canı ne iserse onu yiyor. Pizza yer, kurabiye yer, dondurma yer... Yani her şeyi..." dedi. Buna çok şaşıran Drew Barrymore da, Lopez'in sırrının düzenli egzersiz olup, olmadığını sordu. Ben Affleck, "Evet, egzersiz yapıyor, ben de yapıyorum ama ben büyülü bir şekilde 20 yaşında gibi görünmüyorum. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?" şeklinde konuştu. Affleck, sözün burasında eşinin genç kız gibi göründüğünü hatta teninin de öyle olduğunu ifade etti. Lopez'in mükemmel bir çalışma ahlakına ve disiplinine sahip olduğunu belirten oyuncu, "O dünyadaki en muhteşem kadın ve inanılmaz görünüyor" dedi.





Ben Affleck Jennifer Lopez

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Sabancı Ailesi İtalya'da...

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı ve eşi Arzu Sabancı, oğlu, gelini ve dostları ile birlikte İtalya'ya gittiler.
Güncel Dostlarıyla piknik yaptılar!

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun kızı Pia Hakko ve Kerim Yeşil çifti, kızları Lily June ve yakın arkadaşları ile birlikte Bebek parkında piknik yaptılar.
Jet Set "Eşim dünyadaki en muhteşem kadın"

Ben Affleck, katıldığı programda eşi Jennifer Lopez'e övgüler yağdırdı. Ünlü oyuncu, "O dünyadaki en muhteşem kadın ve inanılmaz görünüyor" şeklinde konuştu
Güncel Dedeleriyle bayramı kutladılar!

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in ikiz kızları Ayşe ve Elif Boyner, dedeleriyle bayramı kutlayarak Osman Boyner ile olan fotoğrafını sosyal medyadan yayınladılar.
Güncel Hayvansever Koç!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Caroline Koç, köpeklerle çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Güncel Yola çıktılar...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri bayramı İstanbul dışında geçirmek için havaalanına akın etti.
Güncel Bodrum'da kısa tatil!

Maya Portakal Bitargil, ailesiyle birlikte çıktığı kısa Bodrum tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Jet Set Jason Statham yeniden Antalya'da...

'Servet Operasyonu' filminin çekimleri için iki ay Antalya'da kalan Jason Statham tatil için yeniden kente geldi. Statham, "Geri dönmek harika" dedi.
Güncel Özilhan'ın tekne keyfi...

Yasemin Özilhan ailesiyle birlikte teknede kısa süreli bir tatil yaptı.
Güncel “Maslak Muhabbet Olsun”

İş insanı Süleyman Orakçıoğlu, “Maslak Muhabbet Olsun” programına katılarak Türk Lezzet Müzesi'nde sohbet etti.

Magazin Hattı Depremzede çocuklara ‘Çocukların Festivali’

Türkiye’nin en büyük çocuk festivali ‘Çocukların Festivali’ bu sene beşinci kez İstanbul ve deprem bölgesindeki çocuklar için kapılarını aralıyor.

Caddeler İş dünyası caddede...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri önceki gün Bebek'teydi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.