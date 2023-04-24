"Eşim dünyadaki en muhteşem kadın"

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 21 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve aşklarını 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikah masasına taşımıştı. Mutlu birliktelikleri süren çiftten Affleck, oyuncu Drew Barrymore'un programına konuk oldu. Barrymore, Ben Affleck'e eşi Jennifer Lopez hakkındaki fikirlerini sordu. Barrymore, Affleck'e, 53 yaşındaki iki çocuk annesi olan eşinin aradan geçen yıllara nasıl direndiğini, yani fiziğini nasıl koruduğunu sordu. Affleck de, "Sizi üzecek bir şey söyleyeyim; Jennifer, canı ne iserse onu yiyor. Pizza yer, kurabiye yer, dondurma yer... Yani her şeyi..." dedi. Buna çok şaşıran Drew Barrymore da, Lopez'in sırrının düzenli egzersiz olup, olmadığını sordu. Ben Affleck, "Evet, egzersiz yapıyor, ben de yapıyorum ama ben büyülü bir şekilde 20 yaşında gibi görünmüyorum. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?" şeklinde konuştu. Affleck, sözün burasında eşinin genç kız gibi göründüğünü hatta teninin de öyle olduğunu ifade etti. Lopez'in mükemmel bir çalışma ahlakına ve disiplinine sahip olduğunu belirten oyuncu, "O dünyadaki en muhteşem kadın ve inanılmaz görünüyor" dedi.