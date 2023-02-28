Jet Set

SAG Ödülleri sahiplerini buldu!

Sinema ve televizyondaki en iyi performansların değerlendirildiği SAG (Screen Actors Guild-Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Giriş: 28 Şubat 2023 Salı
SAG Ödülleri sahiplerini buldu!

Sinema ve televizyondaki en iyi performansların değerlendirildiği SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 'Everything Everywhere All at Once' (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) filmi, 29. SAG Ödülleri'nin en büyük kazananı oldu. En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Michelle Yeoh ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü Jamie Lee Curtis kazandı. Her ikisi de Everything Everywhere All at Once'ın oyuncularıydı. Rol arkadaşları Ke Huy Quan da gecenin kazananlarındandı SAG'da En İyi Yardımcı Erkek Ödülü'nü kazanan ilk Asyalı aktör olarak sinema tarihine geçti. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü The Whale (Balina) filmiyle Brendan Fraser kazandı. Televizyon ödülleri tarafında ise 'Abbott Elementary' kadrosu En İyi Komedi Dizisi Topluluğu seçilirken 'The White Lotus' kadrosu En İyi TV Drama Dizisi Topluluğu ödülünün sahibi oldu. Everything Everywhere All at Once filminde rol alan Stephanie Hsu da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu rolüne aday oldu. The Whale filmi oyuncusu Hong Chau da Hsu ile aynı dalda aday gösterildi. Böylelikle ilk kez ödüllerde iki Asyalı aynı anda aynı kategoride aday oldu.

SAG Ödülleri Screen Actors Guild-Ekran Oyuncuları Birliği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Bebek'te dolaştılar!

İş ve cemiyet hayatından Suzan Sabancı Dinçer, Ahmet Nur Çebi ve Ekin-Polat Gülman çifti Bebek'te objektiflere yansıdılar.

Jet Set SAG Ödülleri sahiplerini buldu!

Sinema ve televizyondaki en iyi performansların değerlendirildiği SAG (Screen Actors Guild-Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Caddeler Boğaz kenarında spor...

Cemiyet hayatının ünlü simaları hafta sonu Boğaz'da spor yaparak stres attılar.
Güncel Özel tariflere imza günü!

Aslıhan Koruyan Sabancı'yı yeni kitabı Gurme Lezzetler'i okurların beğenisine sunarak imza günü düzenledi.
Jet Set Hadid'den Türkevi'ne yardım!

ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bıraktı.

Güncel Şen'den yerel üreticilere destek!

Aslı Şen, deprem bölgesindeki yerel üreticilere destek verdi.
Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

Sezgi Sena Akay'ın sunduğu Ht Kulüp, Pazar saat 21:00'da Bloomberg Ht'de...
Güncel Çocuklara özel ziyaret!

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ve annesi Gülsüm Güral, anaokulunda eğitim gören depremzede çocukları ziyaret ettiler.
Jet Set Kate Winslet'den yardım çağrısı!

Kate Winslet, 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için harekete geçti
Caddeler “Hepimiz perişan olduk”

Bebek'te objektiflere yansıyan Edvina Sponza, deprem nedeniyle üzgün olduğunu belirterek “Hepimiz perişan olduk. Elimizden gelen yardımları yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Güncel "Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız"

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Pınar Sabancı, depremden etkilenen çocuklara destek olmak için hazır olduğunu belirtti.
Güncel Kutoğlu'ndan depremzedelere yardım etkinliği!

Modacı Atıl Kutoğlu ile Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve eşi Azize Ceyhun’un katkılarıyla Viyana’daki mağazasında depremzedeler için yardım etkinliği düzenlendi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.