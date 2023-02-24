Jet Set

Kate Winslet'den yardım çağrısı!

Kate Winslet, 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için harekete geçti

Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma
Kate Winslet'den yardım çağrısı!

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarstı. On binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği depremlerin ardından Türkiye'ye dünyadan yardım yağarken ünlü isimler de depremzedeler için kolları sıvadı. Bu isimlerden biri de Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Kate Winslet, oldu. Türkiye'deki yıkıcı depremlere kayıtsız kalmayan Winslet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinden depremzedeler için yardım istedi. Kate Winslet, Türkiye ve Suriye'de gördüğü manzaralardan ötürü mahvolduğunu belirterek, İngiltere merkezli 'Choose Love' kuruluşunun yardım kampanyasına bağış çağrısı yaptı. Kuruluşun, bölgedeki yerel ortaklarıyla birlikte depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşıladığını aktaran Winslet, "Lütfen ne kadar verebiliyorsanız verin. Tek bir kuruş bile hayat kurtarmak için önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kate Winslet Kahramanmaraş Deprem

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