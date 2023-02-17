"İnsanların acıları dinmiyor"

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarstı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından Türkiye'ye dünyadan yardım yağarken televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de depremzedeler için harekete geçti. Bu isimlerden biri de Hint asıllı İngiliz oyuncu ve eski güzellik kraliçesi Priyanka Chopra oldu. Chopra, sosyal medya hesabından konuyla ilgili "Yıkıcı depremden bir hafta sonra Türkiye ve Suriye'deki insanların acıları dinmiyor" mesajını yayınladı. Kurtarma çalışmalarının durup dinlenmeden devam ettiğini belirten Priyanka Chopra, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen çok sayıda insanın yer aldığını, bu insanların ailelerinin bir mucize için dua ettiğini satırlarına ekledi. Priyanka Chopra, "Tabiat ananın öfkesi bağışlayıcı değildir ama yardım edebiliriz. Umarım nasıl olursa olsun yardım edebilirsiniz" Oyuncu, 6 Şubat 2023'ta Kahramanmaraş merkezli depremin ardından daha önce de bir yardım çağrısı yapmıştı.