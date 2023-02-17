Jet Set

"İnsanların acıları dinmiyor"

Hint asıllı İngiliz oyuncu Priyanka Chopra, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için yardım çağrısında bulundu.

Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma
"İnsanların acıları dinmiyor"

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarstı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından Türkiye'ye dünyadan yardım yağarken televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de depremzedeler için harekete geçti. Bu isimlerden biri de Hint asıllı İngiliz oyuncu ve eski güzellik kraliçesi Priyanka Chopra oldu. Chopra, sosyal medya hesabından konuyla ilgili "Yıkıcı depremden bir hafta sonra Türkiye ve Suriye'deki insanların acıları dinmiyor" mesajını yayınladı. Kurtarma çalışmalarının durup dinlenmeden devam ettiğini belirten Priyanka Chopra, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen çok sayıda insanın yer aldığını, bu insanların ailelerinin bir mucize için dua ettiğini satırlarına ekledi. Priyanka Chopra, "Tabiat ananın öfkesi bağışlayıcı değildir ama yardım edebiliriz. Umarım nasıl olursa olsun yardım edebilirsiniz" Oyuncu, 6 Şubat 2023'ta Kahramanmaraş merkezli depremin ardından daha önce de bir yardım çağrısı yapmıştı.



Priyanka Chopra Kahramanmaraş Deprem

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Ekip arkadaşlarını andılar!

İş insanı Cem Boyner, Hediye Güral Gür ve Erkan Güral depremde kaybettikleri ekip arkadaşlarını andılar.
Güncel Tapan'dan dayanışma çağrısı!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sallandı. Genç iş insanı Melisa Tapan gibi birçok iş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları depremzedelere yardım etmeye devam ediyorlar.
Jet Set "İnsanların acıları dinmiyor"

Hint asıllı İngiliz oyuncu Priyanka Chopra, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için yardım çağrısında bulundu.
Güncel "Birlik ve sevgi ile çok kuvvetliyiz"

Genç iş insanı Ayşe Boyner kurucusu olduğu markasının satışlarından gelen gelirin yüzde 50'sini depremzedelere ayıracağını, "Birlik ve sevgi ile çok kuvvetliyiz" mesajını vererek duyurdu.
Güncel Afetzedelere sanatçılarla destek!

İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, depremzedeler için özel bir yayın yaparak sanatçılardan destek topladı.
Jet Set Kral Charles yardım gönüllüleriyle buluştu!

İngiltere Kralı 3. Charles, Türk ve Suriyeli depremzedelere yardım çalışması yapan gönüllülere ziyarette bulundu.

Güncel Alkoçlar: "Afet büyük, acı büyük"

İş insanı Ender Alkoçlar, depremden etkilenen Malatya halkı için bölgeye giderek yardımda bulundu.

Jet Set Madonna'dan yardım çağrısı!

Madonna, 10 ili de vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AHBAP Derneği'ni de etiketleyerek yardım çağrısında bulundu.
Güncel 198. saatteki mucizeyi paylaştı!

Los Angeles'ta yaşayan Begüm Şen, Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki Muhammed Enes'in 198. saatte enkazdan çıkarıldığı mucize görüntüleri paylaştı.
Jet Set "Gördüğümüz manzaralar yüreğimi parçalıyor"

Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye ve Suriye'deki mağdur çocuklar için yardım çağrısında bulundu
Jet Set James depremzedeler için bağış toplayacak!

Dünyaca ünlü oyuncu Lily James, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Güncel Sabancı'dan yardım eli!

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Kahramanmaraşta yaşanan deprem felaketinde mağdur olan depremzedelere yardım eli uzattı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.