Jet Set

Lopez'den depremzedelere destek!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşarak, depremzedeler için takipçilerinin UNICEF’e bağış yapmasını istedi

Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma
Lopez'den depremzedelere destek!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok yerleşim merkezinde yıkıma neden oldu. Türkiye'ye dünyadan destek yağarken, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de depremzedeler için harekete geçti. Bu isimlerden biri de dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez oldu. Jennifer Lopez, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bu olaya kayıtsız kalmadı. Depremlerde yaşamını yitirenler için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayan ABD'li şarkıcı, takipçilerinin depremzedeler için UNICEF’e bağış yapmasını istedi. Jennifer Lopez, "Türkiye ve Suriye'deki herkese tüm sevgimi ve gücümü gönderiyorum. Bölgeyi vuran 100 yılın en büyük depremi" ifadelerini kullandı. Lopez, UNICEF bağlantısını paylaşarak, takipçilerinden bağış yapmalarını istedi.

UNICEF BAĞIŞ Deprem

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