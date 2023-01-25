Paris Hilton anne oldu!

Dünyanın en zengin varisi olarak tanınan Paris Hilton, 2021 yılında üç gün süren görkemli düğünle Carter Reum'la hayatını birleştirdi. Çiftten sevindiren haber geldi. Taşıyıcı anne aracılığıyla anne ve baba olan çift, sosyal medya hesaplarından güzel haberi duyurdu. Paris Hilton bebeğinin cinsiyetini ve ismini henüz açıklamazken elini tuttuğu fotoğrafını 'Kelimelerin ötesinde seviliyorsun' notunu düşerek paylaştı. Paris Hilton, üç gün süren düğünün yorgunluğunu eşiyle birlikte Pasifik Okyanus'unda atmış, eşi Carter Reum'la okyanusta yüzerken çekilen aşk pozlarını takipçileriyle paylaşıp balayı turunun ilk durağı için Bora Bora Adası'nı tercih etmişlerdi.