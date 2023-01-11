Jet Set

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu!

Bu yıl 80'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu.

Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba
Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu!

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından yapılan oylamayla sinema ve Amerikan televizyonunun en iyilerine verilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globe) sahiplerini buldu. Oscar Ödülleri'nin habercisi olarak kabul edilen Altın Küre, Beverly Hills'teki bir otelde sahiplerine takdim edildi. Tören aynı zamanda NBC kanalından da canlı olarak yayınlandı. Gecenin sunuculuğunu ise Emmy Ödüllü komedyen Jerrod Carmichael üstlendi.

İşte Kazananlar;

En İyi Film (Müzikal veya Komedi)


The Banshees of Inisherin

En İyi Film (Dram)


The Fabelmans

Yabancı Dilde En İyi Film


Argentina, 1985 (Arjantin)

En İyi Animasyon Filmi


Guillermo del Toro’s Pinocchio

En İyi Senaryo


Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

En İyi Yönetmen


Steven Spielberg, The Fabelmans

En İyi Şarkı


Naatu Naatu, Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (“RRR”)

En Özgün Film Müziği


Justin Hurwitz, Babylon

En İyi Aktör (Dram)


Austin Butler, Elvis

En İyi Aktris (Dram)


Cate Blanchett, Tár

En İyi Aktör (Müzikal veya Komedi)


Colin Farrell, The Banshees of Inisherin



En İyi Aktris (Müzikal veya Komedi)


Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

En İyi Erkek Oyuncu


Colin Farrell, The Banshees of Inisherin

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu


Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu


Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

En İyi Dizi (Dram)


House of the Dragon

En İyi Dizi (Komedi)


Abbott Elementary

En İyi Mini Dizi veya Televizyon Filmi


The White Lotus: Sicily

En İyi Aktör (Müzikal veya Komedi)


Jeremy Allen White, The Bear

En İyi Aktris (Müzikal veya Komedi)


Quinta Brunson, Abbott Elementary

En İyi Aktör (Dram)


Kevin Costner, Yellowstone

En İyi Aktris (Dram)


Zendaya, Euphoria

En İyi Aktör (Mini Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi)


Evan Peters, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

En İyi Aktris (Mini Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi)


Amanda Seyfried, The Dropout

Müzikal-Komedi veya Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu


Julia Garner, Ozark

Müzikal-Komedi veya Drama Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu


Tyler James Williams, Abbott Elementary

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi)


Jennifer Coolidge, The White Lotus

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi)


Paul Walter Hauser, Black Bird

altın küre ödülleri

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