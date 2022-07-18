Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlendi!

Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen ve 'Bennifer' olarak anılan şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen ve ikinci baharlarını yaşayan Lopez ve Affleck, aşklarını bu kez nikah masasını taşıdı. TMZ'nin aktardığı habere göre; Ünlü çift önceki gün evlendi. İkili, evlilik işlemlerini Nevada'ya bağlı Clark County'de gerçekleştirdi. Çifte yakın bir kaynak, "Onlar artık karı koca" ifadesini kullandı. Ünlü şarkıcı Lopez, hayranlarına gönderdiği email ve blog yazısında Affleck ile evlendiğini doğruladı. Lopez, Instagram'dan bir fotoğrafıyla duyurduğu evliliğine dair, "Yaptık. Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca" sözlerini kaleme aldı. Lopez, düğünlerine dair ise şunları yazdı: "Tam da istediğimiz gibi oldu. Gece Vegas'a uçtuk, evlilik cüzdanı için diğer çiftlerle beraber sıraya girdik, dünyanın düğün başkentinde herkesle aynı yolculuğu gerçekleştirmiş olduk. Hayal edebileceğiniz en iyi şahitlerle, eski filmden bir elbise ve Ben'in dolabından bir ceket ile küçük bir şapelde kendi yeminlerimizi dile getirdik, hayatımızın sonuna kadar taşıyacağımız yüzüklerimizi birbirimize verdik."