Jet Set

Cannes'da kırmızı halı şıklığı...

Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, yıldızlarla dolu, gösterişli bir kırmızı halı geçidi ile başladı.

19 Mayıs 2022 Perşembe
Cannes'da kırmızı halı şıklığı...

Dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali, bu yıl 75'inci kez başladı. 2020'de pandemi nedeniyle iptal edilen, geçen yıl tüm hızıyla dönen festivalin açılışında yıldızlarla dolu bir kırmızı halı geçidi yapıldı. Dünyaca ünlü simalar kırmızı halı şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Cannes törenine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin video aracılığıyla hitap etmesi damga vurdu. Festivalin açılış töreni sırasında, Ukrayna'nın savaş zamanı liderine dönüşen komedyen, artık imzası olan askeri yeşil tişörtüyle ekranda belirdi ve Fransa'nın Cannes şehrinde toplanan kalabalık tarafından ayakta alkışlandı. Açılış töreninde 'The Artist' filmiyle bilinen Michel Hazanavicius'un 'Final Cut' adlı zombi komedisi türündeki filmi gösterildi. Cannes'da bu yıl Amerikalı aktör Forest Whitaker'a Altın Palmiye Ömür Boyu Başarı Ödülü verildi. Törende “Kuş”, “Hayalet Köpek”, “Paranın Rengi”, “Panik Odası” gibi bazı filmlerinden klipler gösterilen aktör ayakta alkışlandı.

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