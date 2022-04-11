Lopez ile Affleck nişanlandı!

Bir dönemin en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen, şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, sürpriz bir ayrılık yaşayarak nişan yüzüklerini atmıştı. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen ikili, ikinci baharlarını yaşıyor. Uzun süredir evleneceklerine dair dedikodular çıkan çift, sonunda söylentileri doğruladı. Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez de müjdeli haberi sosyal medya üzerinden duyurdu. Ardından Twitter hesabından paylaştığı videoda nişan yüzüğüne dikkat çeken ünlü yıldız, "Sizinle gerçekten heyecanlı bir hikaye paylaşmak istiyorum." dedi. Bir hayli mutlu ve heyecanlı olduğu görülen Jennifer Lopez'e takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.