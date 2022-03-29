Jet Set

Modanın Oscar'larında şıklık yarışı!

Dünyaca ünlü isimler Oscar töreninin ardından düzenlenen partide şıklık yarışına girdi.

29 Mart 2022 Salı
Modanın Oscar'larında şıklık yarışı!

Birbirinden güzel ünlü isimlerin her yıl katıldığı Oscar Ödül töreninin ardından gerçekleşen partide gecenin kırmızı halısı kadar after partisi de dikkat çekti. Ünlü isimler iddialı seçimleriyle partide boy gösterirken bazı isimler tarzlarıyla daha çok öne çıktı. Ünlü şarkıcı Justin Bieber'in eşi Hailey Bieber güzelliğiyle büyülerken, ünlü model Kendall Jenner ise siyah uzun elbisesi ve siyah gözlükleriyle dikkat çekti. Gecede ünlü oyuncu Sophie Turner da kırmızı elbisesiyle poz verirken, Rita Ora ve Heidi Klum gibi isimler iddialı seçimleriyle göz doldurdular.

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