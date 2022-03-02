İddialı Rihanna!

Paris Moda Haftası'ndaki bir defileye katılan ünlü yıldız Rihanna, transparan seçimiyle çok konuşuldu. Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, önceki gün Paris Moda Haftası'nda dünyaca ünlü bir markanın defilesine katıldı. İddialı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Rihanna defilenin ilgi odağı oldu. 20 Şubat'ta 34 yaşına basan ünlü yıldız, soğuk havaya rağmen giydiği kostüm ile dikkat çekti. Rihanna, siyah iç çamaşırını aynı renk transparan bir tül, deri çizme ve yağmurluk ile tamamlamayı tercih etti. Gerçek adı "Robyn Fenty" olan Rihanna, belirginleşen karnını da sergilemeyi ihmal etmedi.