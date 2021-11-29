Ünlü modacı hayatını kaybetti!

Moda dünyasının en ünlü tasarımcılarından, Ganalı bir anne ve babanın çocuğu olan Virgil Abloh, 41 yaşında, ender görülen bir kanser türü nedeniyle dün Chicago'da hayatını kaybetti. 41 yaşındaki tasarımcının Instagram sayfasından yapılan anma paylaşımında, Abloh için "sadık bir baba, eş, ağabey ve arkadaş" ifadeleri kullanıldı.Dahi bir tasarımcı olarak anılan Abloh, Fransız lüks moda devi Louis Vuitton'un erkek giyiminin baş tasarımcısıydı. Abloh bu göreve getirilen ilk Afrikalı Amerikalı isimdi. Abloh bu göreve getirilen ilk Afrikalı Amerikalı isimdi. Virgil Abloh, kurduğu sokak giyim markası Off-White ile moda dünyasının en ünlü isimlerinden bir oldu.