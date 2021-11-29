Jet Set

Ünlü modacı hayatını kaybetti!

Moda dünyasının önemli tasarımcılarından olan Virgil Abloh, 41 yaşında hayatını kaybetti.

29 Kasım 2021 Pazartesi
Ünlü modacı hayatını kaybetti!

Moda dünyasının en ünlü tasarımcılarından, Ganalı bir anne ve babanın çocuğu olan Virgil Abloh, 41 yaşında, ender görülen bir kanser türü nedeniyle dün Chicago'da hayatını kaybetti. 41 yaşındaki tasarımcının Instagram sayfasından yapılan anma paylaşımında, Abloh için "sadık bir baba, eş, ağabey ve arkadaş" ifadeleri kullanıldı.Dahi bir tasarımcı olarak anılan Abloh, Fransız lüks moda devi Louis Vuitton'un erkek giyiminin baş tasarımcısıydı. Abloh bu göreve getirilen ilk Afrikalı Amerikalı isimdi. Abloh bu göreve getirilen ilk Afrikalı Amerikalı isimdi. Virgil Abloh, kurduğu sokak giyim markası Off-White ile moda dünyasının en ünlü isimlerinden bir oldu.

Virgil Abloh Moda tasarım

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Tezmanlar Bebek'te...

Sosyetenin genç temsilcilerinden olan Ralf Tezman ve eşi Sanem Tezman, hafta sonu Bebek'te çocuklarıyla birlikte Boğaz turu attı.
Caddeler Aşıkların Etiler turu...

Aşklarına doludizgin devam eden Alara Koçibey ve Eren Morova çifti Etiler'de objektiflere yakalandı.
Jet Set Ünlü modacı hayatını kaybetti!

Moda dünyasının önemli tasarımcılarından olan Virgil Abloh, 41 yaşında hayatını kaybetti.

Magazin Hattı Yılbaşına özel koleksiyon

Mücevher markası ikonikleşen yıldızlarından ilham aldığı yılbaşı koleksiyonunu tanıttı.
Magazin Hattı İklim krizine dikkat çeken eser!

Sanal gerçeklikte eser üreten sanatçı Sevincy iklim krizi üzerine yaptığı eserini sanatseverlerlerin beğenisine sundu.
Davetler Kumaş tasarımları 15. İTHİB'de yarıştı!

Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası tasarım yarışması 15. İstanbul İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması, özel davetlilerin katılımı ile kutlandı.

Caddeler Boğaz'da sabah sporu!

İş insanı Osman Çarmıklı, sabahın erken saatlerinde Boğaz'a karşı form tuttu.
Güncel Talia 1 yaşında!

Genç iş insanı Buğra Toplusoy ve eşi Ceyda Ateş Toplusoy kızları Talia'nın doğum gününü kutladı.
Davetler 50. yıl Fazıl Say ile kutlandı!

İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, iş hayatındaki 50. yılını dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın konseri ile kutladı.
Davetler Başarım Sensin Derneği’nden özel sergi...

Başarım Sensin Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen “Ağaçlar Toprağın Göğe Yazdığı Şiirlerdir” isimli fotoğraf sergisi cemiyet hayatından ünlü isimlerin katılımıyla kapılarını açtı.
Magazin Hattı Yeni koleksiyona kutlama!

Dünyaca ünlü marka PRADA, İstanbul'daki mağazasında gerçekleştirdiği davetle, yeni koleksiyonunu kutladı.
Caddeler Bebek ziyaretçileri...

Arzu Komili Baştaş ve Maide Kurttepeli önceki gün soluğu Bebek caddelerinde aldı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.