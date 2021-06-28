Jet Set

BET Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik, sinema ve spor alanında siyahilerin onurlandırıldığı Black Entertainment Television (BET) Ödülleri, dün Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

28 Haziran 2021 Pazartesi
BET Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik, sinema ve spor alanında siyahilerin onurlandırıldığı Black Entertainment Television (BET) Ödülleri, dün Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Taraji P. Henson'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede ödüllerin galibi Megan Thee Stallion oldu. Şarkıcı, En İyi Hip-Hop Şarkıcısı, Yılın Klibi ödüllerinin yanı sıra Cardi B ile düeti WAP şarkısıyla En İyi İşbirliği, Beyonce ile yaptığı Savage şarkısıyla da Seyircilerin Seçimi ödüllerini aldı.

2021 BET Ödülleri'nin kazananları;

EN İYİ ALBÜM

Jazmine Sullivan, Heaux Tales

EN İYİ İŞBİRLİĞİ

Cardi B ft. Megan Thee Stallion - WAP

EN İYİ KADIN R&B / POP ŞARKICISI

H.E.R.

EN İYİ ERKEK R&B / POP ŞARKICISI

Chris Brown

EN İYİ YENİ ŞARKICI

Giveon

EN İYİ GRUP

Silk Sonic

EN İYİ KADIN HIP-HOP ŞARKICISI

Megan Thee Stallion

EN İYİ ERKEK HIP-HOP ŞARKICISI

Lil Baby

HER ÖDÜLÜ

SZA - Good Days

EN İYİ ULUSLARARASI SANATÇI

Burna Boy (Nijerya)

SEYİRCİLERİN SEÇİMİ: EN İYİ ULUSLARARASI SANATÇI

Bree Runway (İngiltere)

SEYİRCİLERİN SEÇİMİ ÖDÜLÜ

Megan Thee Stallion ft. Beyoncé - Savage (Remix)

YILIN VİDEOSU

Cardi B ft. Megan Thee Stallion - WAP

YILIN KLİP YÖNETMENİ

Cardi B ft. Megan Thee Stallion - WAP

EN İYİ FİLM

Judas and the Black Messiah

EN İYİ KADIN OYUNCU

Andra Day

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Chadwick Boseman

GENÇ YILDIZ ÖDÜLÜ

Marsai Martin

YILIN SPORCU KADINI

Naomi Osaka

YILIN SPORCU ERKEĞİ

Lebron James

BET Black Entertainment Television Beyonce Cardi B

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