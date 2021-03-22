Jet Set

Hadid'in İstanbul turu!

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile Bella Hadid'in emlak kralı babaları Mohamed Hadid, İstanbul'u ziyaret etti.

22 Mart 2021 Pazartesi
Hadid'in İstanbul turu!

Son dönemin en popüler süper modelleri Gigi Hadid ve Bella Hadid'in babaları Mohamed Hadid ile Memaar Al Morshedy'in CEO'su Hassan Morshedy, İstanbul'a geldi. Bir mekanın açılışına katılan emlak kralı, renkli kişiliği ile ilgi odağı oldu. İki kadın arkadaşıyla beraber açılışa katılan Hadid, ikram edilen baklava ve çayı çok beğendiğini ifade etti. Üç gün İstanbul'da konaklayacağı öğrenilen Mohamed Hadid'in seyahatinin ikinci gününde İstanbul'un tarihi yerlerini gezeceği öğrenildi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hadid, "İnsanların cana yakın ve misafirperver olduğunu duymuştum gelmeden önce ama yemeklerinin bu kadar şahane olduğunu bilmiyordum. Buralara bayıldım. Asıl yaz aylarında bir kez daha gelerek, bu sefer iyi bir tatil yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Onur AYDIN

Gigi Hadid Bella Hadid Mohamed Hadid

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