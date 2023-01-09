Haftanın Şıkları

Ödül dolu gala gecesi!

Otomobil Sporlarında 2022 sezonu ödülleri görkemli gala gecesiyle sahipleriyle buluştu.

Giriş: 09 Ocak 2023 Pazartesi

Otomobil Sporlarında 2022 sezonu ödüllerinin sahipleriyle buluştuğu TOSFED Gala Gecesi, kalabalık bir davetli grubunun katılımıyla Zorlu PSM'de gerçekleşti. Ralli, offroad, tırmanma, pist, drift, karting, rallikros ve klasik otomobil Türkiye Şampiyonları ile TOSFED Kupalarında ilk dereceyi giren sporcular ödüllerine kavuşurken, organizatör kulüpler, il gözetmen kurulları, sponsorlar, il temsilcileri ve yurt dışında başarılı olan sporcular plaketle ödüllendirildi. Geceye iş ve cemiyet hayatından çok sayıda tanınmış sima katıldı.

Onur AYDIN

Ödül dolu gala gecesi!
Otomobil Sporları TOSFED

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