İş insanı Hacı Sabancı vefatının 28'inci yılında notaların dili ile Adana'da anıldı. Büyük emekler verip kurulmasına öncülük ettiği Çukurova Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanist Gülsin Onay ve tenor Hakan Aysev konser verdi. Anma törenine merhumun eşi Özcan Sabancı, oğlu Ömer Sabancı, kızı Demet Sabancı Çetindoğan, torunları; Hacı, Hakan, Kerim, gelini Arzu Sabancı, dostları ve oyuncu Sibel Taşçıoğlu katıldı. Adana Valisi Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz’un da yer aldığı programda, Hacı Ömer Sabancı’nın iş dünyasına ve Adana’ya bıraktığı değerli miras bir kez daha hatırlandı.