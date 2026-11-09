Hakko Ailesi'nde 'Lara Elisabeth' sevinci...

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Bettina Machler, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla yeniden babaanne olduğunu duyurdu. Can Hakko ve Deniz Aktaş Hakko çifti, ikinci çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. Daha önce oğulları Leo Cem ile anne-baba olma sevinci yaşayan çiftin bu kez bir kız bebekleri dünyaya geldi. 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 18.11'de doğan bebeğe Lara Elisabeth Hakko adı verildi. 3 kilo 160 gram ağırlığında ve 49 cm boyunda dünyaya gözlerini açan Lara Elisabeth, Hakko ailesine büyük neşe getirdi.

"Kalplerimiz Sevinçle Doldu"

Bettina Machler, torununun gelişini sosyal medyada paylaştığı nazarlıklı tebrik kartı ve özel illüstrasyon eşliğinde şu duygusal notla duyurdu: "Dünyaya hoş geldin değerli küçük Lara Elisabeth!Seni hayatımıza kabul ederken kalplerimiz sevinçle doluyor.Hayat yolculuğun Sevgi, Nezaket ve Merhametle dolsun, etrafın her zaman SEVGİNİN sıcaklığıyla çevrelensin "Paylaşım kısa sürede cemiyet ve iş dünyasından çok sayıda tebrik ve beğeni topladı.