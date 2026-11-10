Dönüşüm hikayesi New York'ta...

ESAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, New York’ta Columbia Business School Global Family Enterprise Program tarafından düzenlenen özel bir etkinliğe katıldı. Program Direktörü Gaia Marchisio ile gerçekleştirdiği söyleşide, ESAS’ın bir aile ofisinden küresel bir yatırım grubuna dönüşüm yolculuğunu anlatarak uzun vadeli bakış açısının, ortak değerlerin ve nesiller arası sorumluluğun önemini vurguladı. Aile şirketi liderlerinin, devraldıkları mirasın emanetçileri olduğuna dair inancını paylaşan Kamışlı, gelecek nesilleri güçlendirmenin ve geleceğe kalıcı değer yaratmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca ESAS’ın bu yaklaşımı kurumsal yapısına nasıl taşıdığını anlatarak sosyal yatırımı ESAS Sosyal aracılığıyla ayrı bir iş kolu olarak konumlandırdıklarını, gençlere fırsatlar sunduklarını ve sürdürülebilir sosyal etki yarattıklarını aktardı.