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Diana Ross ile 30 yıllık dostluk...

Özel bir davet için Türkiye'ye gelen efsanevi şarkıcı Diana Ross, yakın dostu Suzan Sabancı ile bir araya gelerek yıllara dayanan dostluklarını tazeledi.

Giriş: 09 Kasım 2026, Pazartesi 11:11
Diana Ross ile 30 yıllık dostluk...
SUZAN SABANCI, DIANA ROSS
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
Diana Ross ile 30 yıllık dostluk...
SUZAN SABANCI, DIANA ROSS
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı ve müzik efsanesi Diana Ross, özel bir davet için Türkiye’ye geldi. İstanbul ziyaretinde yoğun ilgiyle karşılanan sanatçı, Türkiye'deki yakın dostlarını da ihmal etmedi.Ross, İstanbul'daki temasları kapsamında 30 yıllık dostu, iş insanı Suzan Sabancı ile bir araya geldi. Uzun yıllara dayanan dostluklarıyla bilinen ikili, özel buluşmada bir araya gelerek hasret giderdi. Cemiyet ve iş dünyasında geniş yankı uyandıran bu buluşmada Suzan Sabancı, yakın dostu Diana Ross’u İstanbul’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Özel davet boyunca neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Diana Ross'un İstanbul programının ardından Türkiye'den ayrılması bekleniyor.

Diana Ross suzansabancı
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