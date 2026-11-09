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Baba-oğul kamera karşına geçti

İş insanı Buğra Toplusoy, babası Roman markasının kurucusu Turgut Toplusoy ile Çekmeköy'deki genel merkezlerinde bir araya geldi.

Giriş: 09 Kasım 2026, Pazartesi 10:41
Baba-oğul kamera karşına geçti
BUĞRA, TURGUT TOPLUSOY
BUĞRA, TURGUT TOPLUSOY
TURGUT TOPLUSOY
TURGUT TOPLUSOY
TURGUT TOPLUSOY
BUĞRA, TURGUT TOPLUSOY
TURGUT TOPLUSOY
TURGUT TOPLUSOY
Baba-oğul kamera karşına geçti
BUĞRA, TURGUT TOPLUSOY
BUĞRA, TURGUT TOPLUSOY
TURGUT TOPLUSOY
TURGUT TOPLUSOY
TURGUT TOPLUSOY
BUĞRA, TURGUT TOPLUSOY
TURGUT TOPLUSOY
TURGUT TOPLUSOY

Buğra Toplusoy, babası ve Roman markasının kurucusu Turgut Toplusoy ile Çekmeköy’deki Roman genel merkezinde bir araya geldi. Samimi bir atmosferde geçen sohbette; bir markanın doğuşundan iş dünyasının arkasındaki gerçeklere, gayrimenkul yatırımlarından Türkiye’ye duyulan bağlılığa kadar pek çok önemli konu ele alındı. Turgut Toplusoy, 1980 yılında kurulan markasının temellerini attığı günleri anlattı. Başlangıçta kumaştan veya dikişten anlamadığını ancak çok güçlü bir estetik zevke ve iddiaya sahip olduğunu belirten Toplusoy, "Ben ne iş yaparsam yapayım en iyisini yapmaya gayret eden birisiyim" diyerek işine duyduğu tutkuyu vurguladı. Turgut Toplusoy, babasından öğrendiği en önemli değerin yardımseverlik olduğunu, "Veren el alan elden daima iyidir" felsefesiyle hareket ettiğini vurguladı. Ecdadının Balkan Harbi’nden bu yana bu topraklarda mücadele ettiğini belirten Toplusoy, "Ülke varsa biz varız, ülke yoksa biz yokuz" diyerek ülkeye olan sevgisini ve aidiyetini dile getirdi.

Turgut Toplusoy Çekmeköy Buğra Toplusoy
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