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Dolabını patili dostları için açtı

Derin Mermerci, sokak hayvanları yararına düzenlediği yardım etkinliğinde hem dolabını açtı hem de yüreğini ortaya koydu.

Giriş: 09 Kasım 2026, Pazartesi 09:28
Dolabını patili dostları için açtı
DERİN MERMERCİ
DERİN, TANSA MERMERCİ
DİLEK TÜRKER 
MELTEM MERAL, ŞEBNEM ÇAPA
SEVGİ UÇAR DAĞ 
ASLI EKŞİOĞLU
GÜL YAZCI, SEDEF ÇALARKEN 
ASLI KUSEYRİOĞLU
SELEN-ERDOĞAN ÇOBAN 
YASEMİN TACİROĞLU URAS 
EVİN ŞAŞMAZ
GENEL
Dolabını patili dostları için açtı
DERİN MERMERCİ
DERİN, TANSA MERMERCİ
DİLEK TÜRKER 
MELTEM MERAL, ŞEBNEM ÇAPA
SEVGİ UÇAR DAĞ 
ASLI EKŞİOĞLU
GÜL YAZCI, SEDEF ÇALARKEN 
ASLI KUSEYRİOĞLU
SELEN-ERDOĞAN ÇOBAN 
YASEMİN TACİROĞLU URAS 
EVİN ŞAŞMAZ
GENEL

Derin Mermerci, sokak hayvanları yararına düzenlediği yardım etkinliğinde hem dolabını açtı hem de yüreğini ortaya koydu. Bebek'te bulunan Bebek 25 isimli mağazada düzenlenen etkinliğe iş ve cemiyet hayatından yardımsever isimler katıldı. Üç gün sürecek organizasyonda satışa sunduğu kıyafetlerden elde edilecek gelirin tamamının, bakımını üstlendiği sokak hayvanlarının tedavi, mama ve yaşam alanı giderleri için kullanılacağını belirten Mermerci, “Bir can bile kurtarabiliyorsak bu bizim için en büyük kazanç” dedi. Eğer bir kıyafet bir canın hayatına dokunacaksa asıl değerini o zaman buluyor Mermerci, aşı, tedavi, kısırlaştırma ve barınma giderlerinin her geçen gün arttığını vurguladı. “Benim için kıyafetlerin hiçbir önemi yok. Eğer bir kıyafet bir canın hayatına dokunacaksa asıl değerini o zaman buluyor” ifadelerini kullandı. Konya’daki Vahşet Hâlâ Hafızasında Konuşması sırasında Konya’da yaşanan köpek vahşetine de değinen Mermerci, o olayın kendisinde derin bir iz bıraktığını söyledi. “O görüntüler hâlâ aklımdan çıkmıyor. Gücüm yettiği sürece Allah’ın dilsiz kullarının yanında olmaya devam edeceğim” dedi. “Bu Daha Başlangıç” Osmangazi’nde kurdukları yaşam alanını büyüttüklerini anlatan Mermerci, padoklardan klinik masraflarına kadar birçok giderin bulunduğunu belirtti. Bağış etkinliklerinin önemine dikkat çeken Mermerci, “Bu sadece bir başlangıç. Ne kadar yorulsam da bir cana dokunmanın verdiği huzur her şeye bedel” diye konuştu. " En Büyük Korkusu Çocukları ve Köpekleri Oldu Geçtiğimiz günlerde yaşadığı yangın tehlikesine de değinen Mermerci, korku dolu anlar yaşadığını anlattı. “Çok korktum. İlk aklıma çocuklarım ve köpeklerim geldi. Çok şükür atlattık. Allah beterinden saklasın” sözleriyle yaşadığı endişeyi dile getird.

Onur AYDIN

derinmermerci hayvansever patilidost
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