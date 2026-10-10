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Sabancı'dan Koç'a doğum günü kutlaması...

Türk iş dünyasının ve cemiyet hayatının önde gelen iki köklü ailesi anlamlı bir kutlamada bir araya geldi. Demet Sabancı Çetindoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla komşusu ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un yeni yaşını kutladı.

Giriş: 10 Ekim 2026, Cumartesi 11:37
Sabancı'dan Koç'a doğum günü kutlaması...
SEMAHAT ARSEL, RAHMİ KOÇ, ÖZCAN SABANCI, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
Sabancı'dan Koç'a doğum günü kutlaması...
SEMAHAT ARSEL, RAHMİ KOÇ, ÖZCAN SABANCI, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ

İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra cemiyet hayatının da sevilen ve sayılan isimleri arasında yer alan Demet Sabancı Çetindoğan, komşusu Rahmi Koç için özel bir jest yaptı. Demet Sabancı Çetindoğan, kişisel sosyal medya hesabından Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un doğum günü pastasını üflediği anlara ait samimi bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Doğum günü pastasının etrafında bir araya gelen dostların tebrik alkışları eşliğinde gerçekleşen bu sıcak anlar, cemiyet hayatında geniş yankı uyandırdı. Kutlamada Rahmi Koç’u bu özel gününde yalnız bırakmayanlar arasında ablası Semahat Arsel ve Özcan Sabancı da yer aldı. Çetindoğan, bu özel anı ölümsüzleştirdiği paylaşımına duygusal bir not ekleyerek şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizin çok değerli insanı, sevgili komşumuz Rahmi Koç’un doğum gününü kutlar, sağlıklı günler dileriz..." Hem iş dünyasına sunduğu katkılar hem de sanata, eğitime ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerle Türkiye'nin en saygın figürlerinden biri olan Rahmi Koç için yapılan bu zarif kutlama, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Koç Holding Demet Sabancı Çetindoğan
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