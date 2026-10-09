Şampiyonlar belli oldu

JETEX–İGA Terminali ana sponsorluğunda, Kemer Golf Kulübü üyelerine özel olarak düzenlenen golf turnuvasına bu yıl da iş ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Küresel bir yaşam merkezi olma vizyonuyla hareket eden İGA İstanbul Havalimanı’nın ‘premium’ yolculuk deneyimi sunan JETEX-İGA Terminali, 2-4 Ekim tarihlerinde düzenlenen turnuvaya bu yıl ilk defa ismini verdi. Kemer Golf Kulübü üyelerine özel düzenlenen “JETEX-İGA Golf Cup”, sporun her yaşta teşvik edilmesi için yetişkinler kadar genç yeteneklere de imkân tanıyor. İş, spor ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin yanı sıra Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen ve JETEX-İGA Terminali Direktörü Burcu Güreş’in de yer aldığı turnuvanın sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.
“JETEX-İGA Golf Cup-2026” kazananları şöyle:
Ladies Gross – Zehra Çilingiroğlu
Mens Gross – Mehmet Kazan
Erkekler A kategorisi
1. Turgay Akbal
2. Oğuz Şenol Yüce
3. Jürgen Neidl
Kadınlar A kategorisi
1. Zehra Çilingiroğlu
2. Nazlı Nazmiye Erdoğan
3. Rana Esen
Erkekler B kategorisi
1. Mahmut Köylü
2. Mehmet Ziylan
3. Haluk Ergelmiş
Kadınlar B kategorisi
1. Melihа Serra Tokar
2. Melike Bileydi Koç
3. Jeonq Su Kim
Erkekler C kategorisi
1. Nihat Özdemir
2. Özcan Derviş
3. Murat Kader
Kadınlar C kategorisi
1. Merve Doğru
2. Zerrin Erdoğan Güven
3. Nurdan Apaydın
Erkekler D kategorisi
1. Murat Arksak
2. Savaş Kılıçsoy
3. Latif Ünal
Longest Drive Ladies – Nazlı Erdoğan
Longest Drive Mens – Eren Sarıateş
Nearest to the Pin Ladies – Mesude Evliyazade
Nearest to the Pin Mens – Tansel Alpan
Junior Gross winner – Demir Usta
Junior Stableford
1. Eren Orhan Güreli
2. Ayşe Mina Gündoğar
3. Sinan Kalelioğlu
Minikler Gross winner – Selen Taşar
Minikler Stableford
1. Serra Taşar
2. Cavit Ömer Özyardımcı
3. Eymen Muhittinoğlu