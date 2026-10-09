Şampiyonlar belli oldu

JETEX–İGA Terminali ana sponsorluğunda, Kemer Golf Kulübü üyelerine özel olarak düzenlenen golf turnuvasına bu yıl da iş ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Küresel bir yaşam merkezi olma vizyonuyla hareket eden İGA İstanbul Havalimanı’nın ‘premium’ yolculuk deneyimi sunan JETEX-İGA Terminali, 2-4 Ekim tarihlerinde düzenlenen turnuvaya bu yıl ilk defa ismini verdi. Kemer Golf Kulübü üyelerine özel düzenlenen “JETEX-İGA Golf Cup”, sporun her yaşta teşvik edilmesi için yetişkinler kadar genç yeteneklere de imkân tanıyor. İş, spor ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin yanı sıra Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen ve JETEX-İGA Terminali Direktörü Burcu Güreş’in de yer aldığı turnuvanın sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

“JETEX-İGA Golf Cup-2026” kazananları şöyle:

Ladies Gross – Zehra Çilingiroğlu

Mens Gross – Mehmet Kazan

Erkekler A kategorisi

1. Turgay Akbal

2. Oğuz Şenol Yüce

3. Jürgen Neidl

Kadınlar A kategorisi

1. Zehra Çilingiroğlu

2. Nazlı Nazmiye Erdoğan

3. Rana Esen

Erkekler B kategorisi

1. Mahmut Köylü

2. Mehmet Ziylan

3. Haluk Ergelmiş

Kadınlar B kategorisi

1. Melihа Serra Tokar

2. Melike Bileydi Koç

3. Jeonq Su Kim

Erkekler C kategorisi

1. Nihat Özdemir

2. Özcan Derviş

3. Murat Kader

Kadınlar C kategorisi

1. Merve Doğru

2. Zerrin Erdoğan Güven

3. Nurdan Apaydın

Erkekler D kategorisi

1. Murat Arksak

2. Savaş Kılıçsoy

3. Latif Ünal

Longest Drive Ladies – Nazlı Erdoğan

Longest Drive Mens – Eren Sarıateş

Nearest to the Pin Ladies – Mesude Evliyazade

Nearest to the Pin Mens – Tansel Alpan

Junior Gross winner – Demir Usta

Junior Stableford

1. Eren Orhan Güreli

2. Ayşe Mina Gündoğar

3. Sinan Kalelioğlu

Minikler Gross winner – Selen Taşar

Minikler Stableford

1. Serra Taşar

2. Cavit Ömer Özyardımcı

3. Eymen Muhittinoğlu