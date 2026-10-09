Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Güncel
Güncel

Şampiyonlar belli oldu

Kemer Country Club'da düzenlenen "JETEX-İGA Golf Cup", bu yıl da golf tutkunlarını bir araya getirdi.

Giriş: 09 Ekim 2026, Cuma 11:13
Şampiyonlar belli oldu
KALYON HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEMAL KALYONCU 
GENEL
SEZGİN CEYLAN, SERRA TOKAR, BURCU GÜREŞ
NİHAT ÖZDEMİR, SELAHATTİN BİLGEN
GENEL
Şampiyonlar belli oldu
KALYON HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEMAL KALYONCU 
GENEL
SEZGİN CEYLAN, SERRA TOKAR, BURCU GÜREŞ
NİHAT ÖZDEMİR, SELAHATTİN BİLGEN
GENEL

JETEX–İGA Terminali ana sponsorluğunda, Kemer Golf Kulübü üyelerine özel olarak düzenlenen golf turnuvasına bu yıl da iş ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Küresel bir yaşam merkezi olma vizyonuyla hareket eden İGA İstanbul Havalimanı’nın ‘premium’ yolculuk deneyimi sunan JETEX-İGA Terminali, 2-4 Ekim tarihlerinde düzenlenen turnuvaya bu yıl ilk defa ismini verdi. Kemer Golf Kulübü üyelerine özel düzenlenen “JETEX-İGA Golf Cup”, sporun her yaşta teşvik edilmesi için yetişkinler kadar genç yeteneklere de imkân tanıyor. İş, spor ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin yanı sıra Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen ve JETEX-İGA Terminali Direktörü Burcu Güreş’in de yer aldığı turnuvanın sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

“JETEX-İGA Golf Cup-2026” kazananları şöyle:

Ladies Gross – Zehra Çilingiroğlu

Mens Gross – Mehmet Kazan

Erkekler A kategorisi

1. Turgay Akbal

2. Oğuz Şenol Yüce

3. Jürgen Neidl

Kadınlar A kategorisi

1. Zehra Çilingiroğlu

2. Nazlı Nazmiye Erdoğan

3. Rana Esen

Erkekler B kategorisi

1. Mahmut Köylü

2. Mehmet Ziylan

3. Haluk Ergelmiş

Kadınlar B kategorisi

1. Melihа Serra Tokar

2. Melike Bileydi Koç

3. Jeonq Su Kim

Erkekler C kategorisi

1. Nihat Özdemir

2. Özcan Derviş

3. Murat Kader

Kadınlar C kategorisi

1. Merve Doğru

2. Zerrin Erdoğan Güven

3. Nurdan Apaydın

Erkekler D kategorisi

1. Murat Arksak

2. Savaş Kılıçsoy

3. Latif Ünal

Longest Drive Ladies – Nazlı Erdoğan

Longest Drive Mens – Eren Sarıateş

Nearest to the Pin Ladies – Mesude Evliyazade

Nearest to the Pin Mens – Tansel Alpan

Junior Gross winner – Demir Usta

Junior Stableford

1. Eren Orhan Güreli

2. Ayşe Mina Gündoğar

3. Sinan Kalelioğlu

Minikler Gross winner – Selen Taşar

Minikler Stableford

1. Serra Taşar

2. Cavit Ömer Özyardımcı

3. Eymen Muhittinoğlu

JETEX-İGA Golf Cup Kemer Country Club
Paylaş
REKLAM

İlginizi Çekebilir

Amsterdam'da Küresel Liderlik Zirvesi...
Güncel

Amsterdam'da Küresel Liderlik Zirvesi...

Türk iş insanlarından Niv Garih ve Selin Habbab Amsterdam'da düzenlenen YPO Global Liderlik Konferansı'na katıldı.
Ailece doğum günü...
Güncel

Ailece doğum günü...

Suzan Şen, kızı Melisa Keçeli’nin yeni yaşını aile arasında düzenlenen samimi bir kutlamayla renklendirdi. Şen, sosyal medya hesabından paylaştığı aile fotoğrafına "Hepimizi bir araya getiren neşemizsin" notunu düşerek kızının doğum gününü duygusal sözlerle kutladı.
Koç'tan File'nin Sultanları'na 1 Milyon Euro destek
Güncel

Koç'tan File'nin Sultanları'na 1 Milyon Euro destek

Filenin Sultanları’nın 2026 yılında elde ettiği tarihi başarıların ardından Koç Holding’den milli takıma büyük bir jest geldi.
'Zamanın İki Yakası' sergisi...
Güncel

'Zamanın İki Yakası' sergisi...

Sanatçı Antonis Donef’in İstanbul’daki ilk kişisel sergisi “Zamanın İki Yakası/ Two Shores of Time”ı sanatseverlerin beğenisine sundu.
Koç ve Tümen markalarını anlattı
Güncel

Koç ve Tümen markalarını anlattı

Koku sanatının yeni temsilcileri Nevbahar Koç ile Esra Tümen, kurdukları niş parfüm markasının perde arkasını ve hikayesini paylaştı.
"Çok şükür ucuz atlattık"
Güncel

"Çok şükür ucuz atlattık"

Dün gece kontrolden çıkan yolcu vapurunun, Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na çarpmasıyla meydana gelen kazada felaketin eşiğinden dönen Derin Mermerci, yaşanan olayla ilgili HT Kulüp'e açıklamalarda bulundu.
Çin Seddi’nde Kardashian rüzgârı...
Güncel

Çin Seddi’nde Kardashian rüzgârı...

Dünyaca ünlü Kardashian-Jenner ailesinin ikonik kadınları Kris Jenner, Kim Kardashian ve Khloé Kardashian, Çin’in tarihi sembolü Çin Seddi’ni ziyaret etti.
Şen’in 70’ler stili...
Güncel

Şen’in 70’ler stili...

Begüm Şen, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yeni imajını gözler önüne serdi.
Mermerci'nin yalısına vapur çarptı!
Güncel

Mermerci'nin yalısına vapur çarptı!

Kandilli'deki babadan kalma Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nda oturan Derin Mermerci, gece yarısı büyük bir kaza atlattı. Kontrolünü kaybedip rıhtımdaki yata vurarak yalıya çarpan yolcu vapuru evdekilere korku dolu anlar yaşattı.
Sponza'dan, sert tepki
Güncel

Sponza'dan, sert tepki

Milli sporcu İbrahim Kutluay ile yıllardır birlikte olan Edvina Sponza ayrılığın ardından sosyal medyadan ilişkisine dair sorulara cevaplar verdi
Şen'e sürpriz doğum günü...
Güncel

Şen'e sürpriz doğum günü...

Suzan Şen, yeni yaşını sevgilisi Nail Yiğittaş'ın hazırladığı romantik sürprizle kutladı.
Yalıda “Hoş Geldin Ömer” duası...
Güncel

Yalıda “Hoş Geldin Ömer” duası...

İkinci çocuğunu kucağına alan Nazlı Sabancı, oğlu Ömer'e yalıda yakın dostlarının katıldığı özel bir "Hoş geldin" duası düzenledi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni  sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.