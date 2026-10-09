Amsterdam'da Küresel Liderlik Zirvesi...

YPO (Young Presidents' Organization), 150'den fazla ülkeden 38.000'den fazla üst düzey CEO ve iş insanını barındıran dünyanın önde gelen küresel liderlik topluluğu, amiral gemisi etkinliği olan Global Liderlik Konferansı'nı (GLC) 2026 yılında Amsterdam'da gerçekleştirdi. Türkiye'den önde gelen iş insanları Selin Habbab ve Niv Garih, bu önemli uluslararası etkinliğe katılarak Türkiye'yi temsil etti. YPO Global Liderlik Konferansı, dünya genelindeki YPO üyelerini, özellikle de yeni seçilen bölüm, ağ ve bölge yöneticilerini bir araya getiren prestijli bir platformdur. Bu yıl Amsterdam'da düzenlenen etkinlik, liderlik becerilerini geliştirmek, stratejik diyaloglar kurmak ve deneyim paylaşımında bulunmak amacıyla uygulamalı oturumlar ve akranlar arası öğrenme fırsatları sundu. Türkiye iş dünyasının tanınmış simalarından Selin Habbab ve Niv Garih, bu prestijli konferansa katılarak uluslararası arenada Türkiye'nin sesini duyurdu. Selin Habbab, YPO içinde aktif bir rol üstlenerek liderlik vizyonunu paylaşırken, Niv Garih de küresel iş ağı içindeki bağlantılarını güçlendirme fırsatı buldu. Konferans, katılımcılara hem iş hem de kültürel anlamda zengin bir deneyim sundu.